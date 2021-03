Altach schlägt Ried dank Schreiner-Doppelpack

Emanuel Schreiner war beim 2:1-Erfolg gegen Ried mit seinen beiden Treffern Matchwinner für die Rheindörfler.

Im letzten Spiel des Grunddurchgangs empfing der CASHPOINT SCR Altach die SV Ried. Erstmals durften auch wieder 100 Zuschauer bei einem Heimspiel im Schnabeholz live mit dabei sein. Trainer Damir Canadi nahm im Vergleich zum Spiel in St. Pölten zwei Änderungen vor, für Daniel Nussbaumer und den gesperrten Manfred Fischer spielten Chinedu Obasi und Samuel Oum Gouet von Beginn an.

Mit weiterer Fortdauer kamen die Oberösterreicher dann allerdings besser in die Partie. In Minute 20 konnte Kobras bei Abschlüssen von Grüll und Bajic zwei Mal retten, gegen Wießmeier war der Altacher Schlussmann dann aber chancenlos – 0:1 (33.). Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Halbzeitpause.