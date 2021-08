Nuhiu schießt Altach zu spätem 2:1-Sieg gegen Rapid

Der SCR Altach drehte nach einem 0:1-Rückstand das Spiel gegen Rapid Wien spät und jubelte am Ende über den zweiten Saisonsieg.

Für den SCR Altach ging es heute am vierten Spieltag zu Hause gegen Rapid Wien. In den ersten 20 Minuten hatten die Wiener mehr vom Spiel, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Erstmals Aufregung gab es in der 30. Minute, als ein Fountas-Treffer wegen Abseits aberkannt wurde. Erst kurz vor der Pause hatten dann auch die Altacher die erste richtig gute Chance - ein Seitfallzieher von Krizman ging aber nur an die Querlatte.