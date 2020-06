Altach remisiert erneut gegen die Admira

Der CASHPOINT SCR Altach und die Admira trennen sich erneut 1:1-Unentschieden.

Ticker Nachlese

Nur vier Tage nach dem ersten Aufeinandertreffen mit der Admira, kam es heute bereits zum nächsten Duell mit dem Team aus der Südstadt. Trainer Alex Pastoor veränderte seine Startelf auf ingesamt fünf Positionen. Jungpapa Emanuel Schreiner spielte ebenso von Beginn an wie Sidney Sam, Samuel Oum Gouet, Manuel Thurnwald und Manfred Fischer. Jan Zwischenbrugger ersetzte Philipp Schmiedl in der Innenverteidigung, der nach dem anstrengenden Programm der letzten Wochen vom Trainer eine Pause bekam. Gleiches galt auch für Youngster Daniel Nussbaumer, der zu Beginn ebenfalls auf der Bank Platz nahm.

Es entwickelte sich ein Spiel, in dem die Rheindörfler optische Vorteile hatten. Vor dem gegnerischen Tor wurde es allerdings kaum gefährlich. Anders auf der Gegenseite, bei der ersten guten Aktion war es Jan Zwischenbrugger zu verdanken, dass die Gäste nicht in Front gingen. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld konterten die Niederösterreicher und kam durch Paintsil zum Abschluss. Zwischenbrugger antizipierte gut und rettete für den geschlagenen Kobras.

Altach machte aus den zahlreichen Standardsitutionen zu wenig, zwischenzeitlich hatte die Admira dann erneut eine gute Chance, Kerschbaum verfehlte in guter Abschlussposition das Gehäuse allerdings. Das Offensivspiel des SCRA blieb auch in weiterer Folge zu durchsichtig, ohne zündende Idee. So blieb es nach zähen 45 Minuten beim torlosen 0:0.