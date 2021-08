Altach muss sich mit Remis zufrieden geben

Der SCR Altach kam im Westderby bei der WSG Tirol nicht über ein 0:0 hinaus.

Tirol blieb aktiver, aber torlos

Auch in der zweiten Halbzeit erwischten die Tiroler den besseren Start - und ebenfalls wie in den ersten 45 Minuten kamen die Altacher erst nach rund einer Viertelstunde besser ins Spiel. In der 59. Minute rutschte Nuhiu nach Reiter-Vorlage nur knapp am Ball und somit der Führung vorbei. In weiterer Folge wurde das Spiel immer wieder von Wechseln auf beiden Seiten unterbrochen, wodurch nie wirklich ein Spielfluss aufkam. Insgesamt waren die Tiroler aber näher am Siegtreffer und die Altacher mussten am Ende mit dem 0:0 mehr als zufrieden sein.