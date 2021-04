Altach mit torlosem Remis in Oberösterreich

Der CASHPOINT SCR Altach und die SV Ried trennen sich mit einem 0:0-Unentschieden.

Der CASHPOINT SCR Altach präsentierte sich in Halbzeit eins gut, ließ so gut wie nichts zu und fand selber einige zum Teil sehr gute Gelegenheiten vor. Allerdings fanden Obasi, Fischer und Maderner bei ihren Abschlüssen jeweils in Keeper Radlinger ihren Meister.