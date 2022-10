Altach mit Last-Minute Niederlage in Wien

Altach unterliegt bei der Wiener Austria aufgrund eines Treffers in der Nachspielzeit mit 1:2.

Dennoch gingen die Rheindörfler mit einer Führung in die Pause. Altach erhielt in zentraler Position nach Foul an Tibidi einen Freistoß zugesprochen. Zu diesem trat Forson an, rutschte aus, dennoch senkte sich der Ball perfekt und Goalie Früchtl bekam zwar noch die Finger an die Kugel, konnte aber nicht mehr abwehren. So ging es mit der knappen Altacher Führung in die Halbzeit.