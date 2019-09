Altach mit Heimpleite gegen Sturm

Der SK Sturm Graz erwies sich für die Rheindörfler beim 1:2 erneut als Angstgegner.

Am heutigen Sonntag Abend empfing der CASHPOINT SCR Altach den SK Sturm Graz, am Ende gab es keine Punkte für die Elf von Trainer Alex Pastoor.

Anders als in den Spielen zuvor konnten sich Fischer & Co offensiv nicht wirklich in Szene setzen. Als Schiedsrichter Hameter nach einer knappen halben Stunde zunächst auf Elfmeter für Altach entschied und dessen Assistent völlig unverständlicherweise Stürmerfoul von Berisha gab, nahm das Unglück an diesem Abend seinen Lauf.