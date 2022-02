Altach mit Heimniederlage zum Auftakt

Die Rheindörfler verlieren im ersten Heimspiel gegen die Wiener Austria mit 0:2.

Die fußballlose Zeit ging für den CASHPOINT SCR Altach heute mit dem Heimspielauftakt gegen Austria Wien zu Ende. Über ein Erfolgserlebnis durfte man sich nach 90 Minuten allerdings leider nicht freuen, die „Veilchen“ nahmen mit einem 2:0-Sieg die drei Zähler mit in die Hauptstadt.

Neo-Coach Ludovic Magnin vertraute in der Startelf auf vier Winterneuzugänge, so kamen Mickael Nanizayamo, Bakary Nimaga, Gianluca Guadino und Christoph Monschein zu ihren Pflichtspieldebüts im SCRA-Trikot. Nimaga agierte gemeinsam mit Sebastian Aigner vor der defensiven Viererkette, Noah Bischof, Marco Meilinger und Gianluca Gaudino sollten Monschein im Angriff unterstützen.

Zwei Nackenschläge in kürzester Zeit

Nach ausgeglichenem Beginn waren es dann aber die Gäste vom Verteilerkreis, die nach etwas mehr als einer Viertelstunde über die Führung jubeln konnten. Und es war ausgerechnet Fischer, der bis letzten Sommer noch Altach-Logo auf der Brust trug. Der Steirer in Diensten der Veilchen verwertete ein Zuspiel von Braunöder, der die Kugel von der rechten Seite ins Zentrum spielte.

Nicht einmal drei Minuten später doppelten die Gäste aus der Bundeshauptstadt nach. Nach einem Ballverlust der Rheindörfler wurde der Ball zu Ohio gespielt, gegen dessen Schlenzer hatte Casali keine Abwehrmöglichkeit – 0:2 (19.). Ab diesem Zeitpunkt hatten die Wiener das Geschehen auf dem Feld absolut im Griff, Schlussmann Tino Casali verhinderte bei einigen Szenen einen weiteren Gegentreffer. So ging es mit dem 0:2-Rückstand aus Altacher Sicht in die Kabinen.

Vorerst ohne personelle Veränderungen ging es dann in Halbzeit zwei, auch am Geschehen auf dem Feld änderte sich nicht allzu viel. In der 59. Minute reagierte Coach Magnin dann mit einem Doppelwechsel, für Meilinger und Bischof war die Partie zu Ende, neu mit dabei waren ab diesem Zeitpunkt Atdhe Nuhiu und Dominik Reiter.