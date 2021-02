Altach läuft bei Wiener Austria in ein 1:5-Debakel

Nach einer 1:0 Pausenführung gingen die Altacher bei der Wiener Austria noch mit 1:5 unter.

Innerhalb von 19 Minuten drehte die Wiener Austria die Partie, nachdem die Vorarlberger in der 25. Minute durch Obasi in Führung gegangen waren. Nach dem Ausgleich unmittelbar nach der Pause in der 46. Minute, mussten die Altacher bis zur 75. Minute noch vier Gegentore hinnehmen.