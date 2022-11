Altach knöpft Vizemeister Sturm einen Zähler ab

Die Klose-Elf zeigte gegen den Europa-League Teilnahmer aus Graz eine starke Leistung und holt beim 1:1 einen verdienten Punkt.

Im letzten Heimspiel des Jahres 2022 empfing der CASHPOINT SCR Altach Vizemeister Sturm Graz. Über 7.000 Zuschauer waren bei perfekten Bedingungen ins Schnabelholz gepilgert und sahen eine überaus unterhaltsame und kurzweilige Partie, die mit einem 1:1-Remis endete.

Trainer Miro Klose musste in der heutigen Partie auf Johannes Tartarotti und Manuel Thurnwald verzichten, Stefan Haudum und Csaba Bukta waren von Beginn an dabei. Sehr emotional wurde es schon vor dem Ankick, als die beiden SCRA-Legenden Philipp Netzer und Martin Kobras offiziell vor der Südtribüne verabschiedet wurden.

Früher Schock

Der Applaus auf den Rängen für die beiden verdienten Akteure war noch nicht vollständig verklungen, da folgte leider eine kalte Dusche. Strauss brachte seinen Gegenspieler zu Fall, der Schiedsrichter entschied auf Freistoß. Der VAR schaltete sich ein und es gab Strafstoß, da das Vergehen innerhalb des Sechzehners geschah. Kiteishvili trat an und verwertete souverän zur frühen Führung für die Steirer.

Nuhiu mit der prompten Antwort

Aber Altach ließ sich nach diesem Nackenschlag nicht aus dem Konzept bringen und antwortete gut vier Minuten später. Bukta mit der guten Ballverlagerung auf die rechte Seite, dort flankte Jurcec punktgenau in die Mitte, wo Nuhiu mit dem Kopf zur Stelle war und den Ausgleich besorgte.

Zu einem weiteren Abschluss kamen die Klose-Schützlinge dann nach 20 Minuten. Im Anschluss an eine Ecke wurde ein Jäger-Schuss gefährlich abgefälscht, landete aber schlussendlich neben dem Kasten. Die nächste nennenswerte Chance der Gäste gab es dann in Minute 25. Schnegg zog aus vollem Lauf ab und scheiterte nur am Pfosten, das Glück war in dieser Szene auf Seiten der Rheindörfler.

Brenzlig wurde es ein weiteres Mal nach einem unnötigen Ballverlust in den eigenen Reihen. Kiteishvili kam in guter Position zum Abschluss, der Georgier setzte das Spielgerät aber neben das Tor (33.). Die Kugel zappelte dann fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff ein zweites Mal hinter Casali in den Maschen, der Treffer wurde aufgrund einer Abseitsstellung korrekterweise nicht anerkannt. Auch Altach tauchte vor der Pause erneut gefährlich vor Siebenhandl auf, Jäger prüfte den Grazer Schlussmann, der zur Ecke abwehren konnte. Die letzte Aktion in diesen ersten ereignisreichen 45 Minuten fanden dann wieder die Gäste vor, Borkovic köpfte Casali freistehend in die Hände. So ging es mit dem 1:1 in die Kabinen.

Spiel bleibt überaus unterhaltsam

Zu Wiederbeginn wechselte Altach das erste Mal, Bakary Nimaga kam für Haudum in die Partie. Die zweite Hälfte war noch keine 60 Sekunden alt, da kam Sturm zum nächsten gefährlichen Abschluss. Prass konnte sich auf der linken Angriffsseite etwas zu leicht durchsetzen, verzog seinen Schuss dann allerdings.

Auch die Rheindörfler hatten etwas später einen Vorstoß zu verzeichnen. Bukta ließ mit einem Tempodribbling gleich mehrere Gegenspieler aussteigen und flankte. Im Zentrum kam Nuhiu an die Kugel, beförderte diese allerdings deutlich über das Tor. Ähnlich wie in der ersten Halbzeit ging es weiter hin und her, Casali konnte sich gegen Böving auszeichnen und einen gut angetragenen Schuss zur Ecke abwehren (54.). Der SCRA-Schlussmann war 120 Sekunden nach dieser Aktion wieder zur Stelle, dieses Mal kam der Abschluss von Kiteishvili.

Die nächste Altacher Annäherung bekamen die zahlreich erschienenen Zuschauer in Minute 65 zu sehen, ein Kopfball von Nuhiu verfehlte sein Ziel aber recht deutlich. Die Partie blieb kurzweilig und unterhaltsam, da beide Teams weiter den Weg nach vorne suchten. In der 71. Minute stand Casali wieder im Mittelpunkt, der Torhüter entschärfte einen guten Schuss von Kiteishvili und verhinderte den zweiten Gegentreffer des Nachmittags. Vier Minuten später war der Keeper bei einem Tor des eingewechselten Ajeti machtlos. Der VAR meldete sich allerdings zu Wort und schickte den Unparteiischen an die Seitenlinie, um sich die Szene noch einmal anzusehen. Vor dem Abschluss von Ajeti wurde Strauss gefoult, der Treffer wurde zu Recht zurückgenommen.

Dann war wieder der SCRA an der Reihe, Nuhiu bediente Tibidi, dem der Ball von einem Grazer Verteidiger in letzter Sekunde noch vom Fuß gespitzelt wurde und daraufhin knapp neben dem Tor landete (81.). Beim SCRA waren mittlerweile auch Forson und Aigner in die Partie gekommen, Bischof und der laufstarke Jurcec hatten den Platz verlassen.

Auch in der fünfminütigen Nachspielzeit sollte kein weiterer Treffer mehr fallen und es blieb in dieser spannenden und umkämpften Partie bei der Punkteteilung. Die Mannschaft von Miro Klose zeigte eine starke Leistung gegen eine qualitativ hochwertigen Gegner und hat sich den Zähler an diesem Sonntag redlich verdient.

CASHPOINT SCR Altach – SK Puntigamer Sturm Graz 1:1 (1:1)

Sonntag, 06.11.2022, 14:30 Uhr

CASHPOINT Arena, 7.143 Zuschauer

Tore: 0:1 Kiteishvili (11./Elfmeter), 1:1 Nuhiu (15.)

