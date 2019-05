Altach kann gegen die Admira Klassenerhalt fixieren

Der Cashpoint SCR Altach möchte zum zweiten Mal in dieser Saison gegen die Südstädter gewinnen und die Weichen damit endgültig in Richtung Klassenerhalt stellen.

Die Rheindörfler wollen nach dem Remis in Mattersburg vergangene Woche auch zuhause punkten und dem Klassenerhalt einen großen Schritt näherkommen. Die Admira als direkter Konkurrent könnte mit einem Dreier auf sechs Zähler distanziert werden.

Alex Pastoor muss auf Quartet verzichten

Noch zu früh kommt die Partie am Samstag für die beiden Routiniers Philipp Netzer und Andreas Lienhart – Alex Pastoor hofft das Duo am Montag wieder auf dem Trainingsplatz begrüßen zu können. Ebenfalls nicht zur Verfügung steht Manfred Fischer, nachdem er vergangene Woche in Mattersburg seine fünfte gelbe Karte sah. Joshua Gatt muss mit einer Achillessehnenverletzung passen.