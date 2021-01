Altach kämft Sturm Graz mit 2:1 nieder

Der CASHPOINT SCR Altach feiert gegen den Drittplatzierten aus Graz einen 2:1-Heimerfolg.

In der 15. Runde der tipico Bundesliga empfing der CASHPOINT SCR Altach den Drittplatzierten SK Sturm Graz. Im Vergleich zum Mittwochspiel am Innsbrucker Tivoli war die Startelf auf einer Position verändert, der zuletzt gesperrte Stefan Haudum ersetzte Jan Zwischenbrugger.

Es blieb ein kampfbetontes Spiel, in dem die Gäste nun natürlich vehement den Ausgleich erzwingen wollte. Eine große Chance fand der eingewechselte Balaj zwölf Minuten vor dem Ende vor, der Kopfball des Stürmers ging allerdings am Kasten von Kobras vorbei.

In der Schlussphase stemmten sich alle Altacher gegen die Angriffe der Grazer, warfen alles hinein. So blieb es am Ende beim knappen und nicht unverdienten 2:1-Erfolg. Der Kampf wurde mit drei wichtigen Zählern belohnt, nun steht eine Ligapause von zehn Tagen an, dann geht es zum Spiel bei der Admira.