Altach Juniors siegen ohne Mühe in Rankweil

4:2-Auswärtssieg der Rheindörfler auf der Rankweiler Gastra

„Sechs Stammspieler kann in dieser hohen Leistungsstufe kein Verein ersetzen. Die Entwicklung der blutjungen Mannschaft geht aber in die richtige Richtung“, so Rankweil Trainer Stipo Palinic. Mit Fabian Koch, Matthias Flatz, Manuel Pose, Elias Domig, Philipp Baldauf und Marvin Lins fehlt den Rot-Weißen bei der 2:4-Heimniederlage gegen Altach Juniors ein starkes Sextett. Nach zwei Niederlagen kehrt die zweite Kampfmannschaft der Rheindörfler auf die Siegerstraße zurück. Auf der Rankweiler Gastra war der Auswärtserfolg nicht wirklich in Gefahr. „Wir hätten sogar höher gewinnen müssen und vier klare Elfer wurden nicht gepfiffen“, sagt Altach Juniors Coach Oliver Schnellrieder. Mit den Kaderspielern Benjamin Ozegovic, Daniel Nussbaumer und Matthias Puschl wurden die Altacher Fohlen ihrer Favoritenrolle gerecht. Schon vor der Pause gab es durch die Treffer von Yavuz Bal (32.) und Daniel Nussbaumer (44.) eine komfortable 2:0-Führung und die Partie war gelaufen. David Schnellrieder (76.) und der eingewechselte Sinan Akdeniz trafen für Altach bzw. Dominik Grasser (65./Kopfball) und Mathias Bechter (90./Elfer) ins Schwarze. Pech für Rankweil in der Anfangsphase, als Youngster Thomas Beiter nur den linken Pfosten traf (5.). Allerdings knallte auch Kaderspieler Matthias Puschl den Ball an die Querlatte (72.). Die Altacher bleiben im Kampf um einen Aufstiegsplatz im Rennen.