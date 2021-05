Altach Juniors präsentiert nun den neuen Coach

Cetin Batir übernimmt die zweite Kampfmannschaft der Rheindörfler.

Der CASHPOINT SCR Altach kann mit Markus Podhradsky (Sportlicher Leiter) und Cetin Batir (Cheftrainer) die neue sportliche Führung, der ab Sommer reaktivierten Juniors-Mannschaft, präsentieren.

Markus Podhradsky (48) ist bereits seit 2006, in verschiedenen ehrenamtlichen Positionen, beim SCR Altach tätig. Zuvor war er sieben Jahre lang Sportlicher Leiter der Schwarz-Weiß Bregenz Amateure. Gemeinsam mit Talente-Manager Rudi Gussnig wird er sich zukünftig um die Kaderplanung der SCRA Juniors kümmern.



Den Trainerposten im Rheindorf übernimmt ab sofort Cetin Batir (31). Der ehemalige Akademie-Torhüter war zuletzt drei Jahre lang Cheftrainer von Landesligist FC Hörbranz. Zuvor hatte er seine Trainerlaufbahn bei der zweiten Mannschaft von SW Bregenz gestartet, nachdem er die aktive Karriere, verletzungsbedingt, frühzeitig beenden musste. Batir ist Inhaber der UEFA B-Lizenz.



Rudi Gussnig, Talente-Manager: „Es freut uns, dass wir mit Markus Podhradsky und Cetin Batir zwei absolute Teamplayer für die sportlich wichtigsten Positionen der Juniors-Mannschaft gewinnen konnten. Der Fokus liegt ganz klar auf der Entwicklung junger, hungriger Spieler, die hier in Altach den Sprung in den Profifußball schaffen wollen. Die Mannschaft wird sich im Kern aus den besten aktuellen Altacher U18-Spielern, Akteuren aus der Akademie und ausgewählten Vorarlberger Talenten zusammenstellen.“



Markus Podhradsky, Sportlicher Leiter: „Ich möchte mich bei unserem Talente-Manager Rudi Gussnig bedanken, der einer der Antreiber für die Reaktivierung der Juniors-Mannschaft war und diesbezüglich auch schon viel Vorarbeit geleistet hat. Mein Dank gilt auch der Vereinsführung, für das in mich gesetzte Vertrauen. Die Vorfreude ist riesengroß, meinen Beitrag dazu zu leisten, sowohl der jungen Mannschaft, allen Talenten, aber auch dem Trainer eine optimale Plattform zu bieten, um sich sowohl sportlich als auch menschlich weiterzuentwickeln.“



Cetin Batir, Cheftrainer: „Es freut mich sehr, dass mir der SCR Altach das Vertrauen schenkt, die spannende Aufgabe als Juniors-Trainer zu übernehmen. Mein Ziel ist es, möglichst viele junge Spieler auf ihrem Weg in den Profifußball zu begleiten und ihnen meine Erfahrung weiterzugeben. Durch eine enge Verzahnung mit dem Bundesligateam wollen wir eine hohe Durchlässigkeit schaffen und so gewährleisten, dass der SCR Altach auch zukünftig die beste Adresse für alle talentierten Vorarlberger Fußballer ist.“



Steckbriefe:

Name: Markus Podhradsky

Geburtsdatum: 27.09.1972

Nationalität: Österreich

Position: Sportlicher Leiter Juniors



Name: Cetin Batir

Geburtsdatum: 29.05.1989

Nationalität: Österreich

Position: Cheftrainer Juniors