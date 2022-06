Altach Juniors mit einem neuen Trainer in die Eliteliga

Exprofi-Kicker der Rheindörfler coacht nun die zweite Garntiur.

Mathias Mayer, der im Winter auf Cetin Batir folgte, wird am kommenden Samstag beim Spiel in Nenzing ein letztes Mal die Juniors coachen und mit der Mannschaft versuchen, nach dem geglückten Aufstieg, auch noch den Meistertitel in der Vorarlbergliga zu fixieren.

Die Juniors Mannschaft des SCR Altach wird weiterhin die Spitze des Altacher Wegs bleiben, in der sich in den kommenden Jahren die besten Altacher Nachwuchsspieler wiederfinden sollen. Gleichzeitig ist die Mannschaft aber eine wichtige Plattform für die Jungprofis, um Spielzeit für deren eigene Entwicklung zu sammeln.

Louis Mahop, der bereits in der gesamten Spielzeit 2021/22 in der Doppelspitze als Co-Trainer agierte und bei den Profis als 2. Co-Trainer aktiv ist, wird ab der neuen Saison die alleinige Verantwortung für die Juniors Mannschaft übernehmen. Mahop absolviert aktuell den UEFA A-Lizenz Kurs in Lindabrunn und war bereits in der letzten Saison für die enge Verzahnung zwischen Profimannschaft und Juniors verantwortlich. Ein Co-Trainer wird in den kommenden Wochen noch präsentiert werden.