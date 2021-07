Altach Juniors hat gegen Hörbranz ersten Sieg im Visier

Im einzigen Sonntag-Spiel in der Vorarlbergliga trifft Altach auf den Neuling aus dem Leiblachtal.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Altach Juniors vs Hörbranz

Für die Altacher Zweitvertretung wird es, in Spiel zwei nach der Reaktivierung, darum gehen, den nächsten Schritt in der eigenen Entwicklung zu machen. Nicht weniger als acht Spieler feierten am Mittwoch, bei der 1:3-Niederlage in Lustenau, ihr Debüt im Erwachsenen-Fußball. Für sie heißt es jetzt schnell lernen, die gemachten Fehler möglichst ausmerzen und an den couragierten Auftritt anzuknüpfen.