Altach holt verdienten Punkt bei Rapid Wien

Die Grabherr-Elf holt in Hütteldorf einen hart erkämpften und verdienten Punkt - Aigner trifft zum 1:1.

Erwartungsgemäß hatten die Gastgeber Vorteile in der Ballbesitzstatistik, Netzer & Co agierten defensiv aber sehr konzentriert und so kamen die Hütteldorfer in der ersten Viertelstunde zu keinen nennenswerten Gelegenheiten. Auch in weiterer Folge ließen die Rheindörfler nur wenig Räume, hielten den Gegner zumeist vom eigenen Tor fern.