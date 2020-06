Altach holt sich mit Sieg die Tabellenführung

Der SCR Altach übernimmt dank eines verdienten 2:0-Erfolges bei der Wiener Austria die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe.

Schnelles Tor zum 0:2

Auch der Start in die zweite Halbzeit verlief für die Altacher sehr gut. In der 52. Minute schoss Palmer-Brown den Ball beim Versuch zu klären in das eigene Tor und brachte Altach somit mit 0:2 in Front. In weiterer Folge konzentrierten sich die Gäste aus dem Ländle auf die Defensive, überließen den Wienern das Spiel ohne die Kontrolle zu verlieren und versuchten über Konter zur endgültigen Entscheidung zu kommen.

Die Austria konnte in Unterzahl auch in der Schlussphase nicht mehr entscheidend zulegen und brachten die Altacher nie wirklich in Bedrängnis. Im Gegenteil, die Altacher waren einem dritten Treffer deutlich näher, als die Austria dem Ehrentreffer. Am Ende feierte die Elf von Trainer Pastoor einen hochverdienten 2:0Erfolg in Wien und übernimmt dadurch die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe - einen Punkt vor Austria Wien und drei Punkte vor dem SV Mattersburg. Am kommenden Samstag geht es zu Hause gegen St. Pölten weiter.