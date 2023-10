Altach holt einen Punkt in Hartberg

Der SCR Altach sicherte sich auswärts beim TSV Hartberg mit einem torlosen Remis einen Punkt.

Für den SCR Altach ging es in der Bundesliga heute auswärts gegen den TSV Hartberg. Dabei wollten die Rheindörfler gegen den Tabellennachbarn aus der Steiermark unbedingt einen Sieg einfahren und den Platz in den Top 6 verteidigen. Und die Gäste starteten auch gut in die Partie, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Der Anfangsschwung war aber schnell verflogen und die Hartberger übernahmen immer mehr das Kommando. Bis auf einen Weitschuss von Lang, der knapp über das Tor der Altacher ging und einem Lattentreffer von Bowat nach einem Freistoß von Kainz sprang auch aufseiten der Hartberger wenig heraus.

Altach steigert sich in Halbzeit zwei

Altach-Trainer Standfest schien in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben, denn die Altacher zeigten sich in der 2. Halbzeit von Beginn weg offensiver und gestalteten die Partie nun deutlich offener. An der Tatsache, dass es auf beiden Seiten wenig Torraumszenen gab, änderte sich aber auch in den zweiten 45 Minuten nichts. So war es wenig verwunderlich, dass am Ende des Spiels ein 0:0 auf der Anzeigetafel stand. Durch den Sieg von Wolfsberg beim LASK rutschte Altach um einen Tabellenrang zurück und ist jetzt 7.