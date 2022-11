Altach hat Sturm zu Gast - Serie der Grazer soll enden

Im letzten Heimspiel in diesem Jahr hoffen die Rheindörfler auf Punkte gegen den Vizemeister.

Das Match im Ticker: SCR Altach vs SK Sturm Graz

Der SCR Altach erzielte in den ersten 14 Spielen 19 Tore und damit mehr als doppelt so viele wie zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison (damals 9). Allerdings ist Altach in der Bundesliga seit zwei Spielen gegen den SK Sturm ohne Treffer – drei BL-Spiele in Folge blieb Altach noch nie ohne Tor gegen den SK Puntigamer Sturm Graz.

Altachs Atdhe Nuhiu absolvierte 149 Spiele in der Bundesliga, Jan Zwischenbrugger kam 199-mal in der BL in der Startelf des SCR Altach zum Einsatz und Stefan Hierländer vom SK Sturm Graz lief 299-mal in der Bundesliga auf. An Spieltag 15 kann es also zu drei Jubiläen in diesem Spiel kommen.