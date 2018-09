Altach gelingt Befreiungsschlag - 4:2-Sieg bei der Admira

Der CASHPOINT SCR Altach holt beim 4:1-Sieg in der Südstadt den ersten Dreier der Saison.

In der 9. Runde der tipico Bundesliga ging es für den CASHPOINT SCR Altach in die Südstadt zum Auswärtsspiel bei der Admira. Trainer Werner Grabherr schenkte in diesem Duell erstmals Neuzugang Brian Mwila das Vertrauen von Beginn an, taktisch agierte der SCRA in der Defensive mit einer Fünferkette. Die Erkrankten Martin Kobras, Jan Zwischenbrugger und Joshua Gatt konnten die Reise nach Niederösterreich nicht antreten.

Es waren gerade einmal etwas mehr als zwei Minuten absolviert, da kamen die Rheindörfler auch schon zur ersten Topchance. Nach Zusammenspiel von Gebauer und Lienhart, flankte der routinierte Rechtsverteidiger zur Mitte. Dort kam Stefan Nutz zum Kopfball, scheiterte aber an Keeper Leitner. Auf der Gegenseite brachte ein Eckball erstmals Gefahr, einen Kopfball von Sahanek klärte die SCRA-Defensive vor der Linie.

Luckeneder mit Premieren-Tor

Mit dem nächsten Angriff ging dann aber Altach in Führung. Nach einem Freistoß von Lienhart trat Nutz eine Flanke zur Mitte, wo der aufgerückte Luckeneder per Kopf seinen ersten Treffer für den SCRA erzielen konnte (7.). Nach einer Viertelstunde war dann das Glück für einmal auf Seiten der Rheindörfler, ein Eckball von Zwierschitz landete am Pfosten. Andi Lukse hatte in weiterer Folge auch noch seine Hände im Spiel, um den Ausgleichstreffer zu verhindern.

Auch mit weiterer Fortdauer im ersten Abschnitt wussten die Schützlinge von Werner Grabherr mit kluger Spielanlage durchaus zu überzeugen, der Gegner wurde vom eigenen Tor ferngehalten, nur nach Standards wurde es vor Lukse gefährlich. Der SCRA erhöhte dann nach 40 Minuten auf 2:0. Nach einem Foul an Fischer verwandelte Nutz den fälligen Strafstoß und brachte sein Team damit erstmals in dieser Saison mit zwei Treffern in Front.

Leider brachten Zech & Co. Dieses Resultat nicht in die Pause, denn nachdem ein Eckball nur unzureichend geklärt werden konnte, verkürzte Vorsager aus kurzer Distanz auf 1:2. Dies war dann auch der Pausenstand nach einer unterhaltsamen ersten Spielhälfte südlich von Wien.

Kurz vor dem Pausenpfiff verletzte sich aber leider Luckeneder, für den ersten Torschützen des Tages war die Partie damit beendet. Marco Meilinger kam für den Mann mit der Nr. 32 in die Partie, was gleichzeitig auch eine Systemumstellung mit sich brachte.

Piesinger mit Doppelpack

Die ersten Aktionen nach Wiederbeginn gehörten dann wieder den Gästen aus Vorarlberg. Zunächst versuchte Lienhart mit einem gefinkelten Freistoß aufs kurze Eck Keeper Leitner zu überraschen, die Kugel landete aber am Außennetz. Nur wenig später zappelte das Spielgerät dann allerdings zum dritten Mal iim Netz der Admira. Nutz brachte einen Eckball zur Mitte, dort stieg Piesinger am höchsten und köpfte via Admira-Akteur Thölke zum 3:1 aus Altacher Sicht ein.

Nur drei Minuten später sollte es noch besser kommen. Es handelte sich dabei quasi um eine Kopie des dritten Treffers, denn erneut war Piesinger nach Nutz-Ecke mit dem Kopf zur Stelle – es stand nach 53 Minuten 4:1 für den SCRA.

Zwanzig Minuten vor dem Ende wechselte Werner Grabherr zum zweiten Mal, für Manfred Fischer kam Boris Prokopic aufs Feld. In der Schlussphase ließ der SCRA dann auch nichts mehr anbringen und brachte den Vorsprung ohne größere Probleme über die Zeit. Das 2:4 durch Kalajdzic in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik für die Hausherren. Mit diesem 4:2-Erfolg in der Südstadt darf sich Trainer Werner Grabherr mit seinen Schützlingen über den ersten vollen Erfolg in der diesjährigen Meisterschaft freuen.

Kommende Woche empfängt der CASHPOINT SCR Altach am Samstag um 17:00 Uhr dann die Wiener Austria.

Ticker Nachlese

FC Flyeralarm Admira – CASHPOINT SCR Altach 2:4 (1:2)

Samstag, 29.09.2018, 17:00 Uhr

BSFZ-Arena, 1.600 Zuschauer

Tore: 0:1 Luckeneder (7.), 0:2 Nutz (40.), 1:2 Vorsager (42.), 1:3 Piesinger (50.), 1:4 Piesinger (53.)