Altach geht mit bitterer Niederlage in die Winterpause

Der CASHPOINT SCR Altach verliert in Ried durch einen späten Gegentreffer mit 1:2.

Die Innviertler waren in Halbzeit eins klar spielbestimmend, Altach verlegte sich aufs Verteidigen. Allerdings gelang den Riedern dennoch der relativ frühe Führungstreffer, Chabbi brachte seine Mannschaft mit seinem sechsten Saisontor in Front. Die Situation wurde durch den VAR noch überprüft, hielt dieser Überprüfung dann auch Stand.

Die beste Gelegenheit für die Rheindörfler hatte Defensivmann Pape Alioune, dessen Kopfball wehrte allerdings Keeper Sahin-Radlinger ab. Damit ging es mit dem 0:1 aus Altacher Sicht in die Halbzeit, nunmehr wartete die Canadi-Elf seit 500 Minuten auf einen Torerfolg.

Im zweiten Abschnitt waren dann genau zehn Minuten absovliert, da ging diese schwarze Altach Serie ohne eigenen Treffer dann aber endlich zu Ende. Bumberger kam am gegnerischen Strafraum an die Kugel, zog ab und traf ins rechte Eck - 1:1.

In weiterer Folge konnte sich vor allem Torhüter Tino Casali mehrfach auszeichnen. Der SCRA-Schlussmann rettete zwei Mal in höchster Not gegen Mikic (79. bzw. 82.) und hielt das Unentschieden zumindest für den Moment noch fest.