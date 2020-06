Altach gegen Mattersburg heiß auf "Dreier"

Altach ist das einzige Team, das nach sechs Runden in der Qualifikationsgruppe eine noch ungeschlagene Bilanz vorzuweisen hat. Doch die Mattersburger gehören nicht gerade zu den Lieblingsgegnern.

Der SCR Altach gilt in der Bundesliga-Qualifikationsgruppe als jene Mannschaft, die den gepflegtesten Fußball spielt. Dennoch klappt es mit den Ergebnissen nicht immer: Zwar sind die Vorarlberger im unteren Play-off das einzige Team ohne Niederlage, zuletzt gab es aber nur zwei Unentschieden gegen die Admira. Im Heimspiel am Dienstag gegen den SV Mattersburg soll wieder ein Sieg herausschauen.

Kampf um Europacup-Startplatz

Der Niederländer geht von einem Match mit viel Ballbesitz für Altach aus. "Wir sind die Mannschaft, die in dieser Liga immer das Spiel machen muss." In den vergangenen Duellen mit Mattersburg konnte man mit dieser Situation nicht gut umgehen - die Vorarlberger warten seit vier Partien auf einen Sieg gegen den SVM. "Mattersburg ist eine Mannschaft, die viel auf Konter spielt, eine sehr zähe Mannschaft", erklärte Pastoor.

Ein Erfolg über die fünf Punkte zurückliegenden Burgenländer wäre praktisch gleichbedeutend mit der Teilnahme am Europa-League-Play-off gegen die Austria. An einem Europacup-Startplatz hätte Pastoor nichts auszusetzen. "Ich bin voll in meinem Element, wenn alle drei Tage ein Spiel ist. Ich hoffe, dass wir auch im Herbst so viel wie möglich englische Wochen spielen."