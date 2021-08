Altach führte, aber verlor gegen WAC das Spiel und Casali

Bittere 1:2-Heimniederlage der Rheindörfler gegen den Wolfsberger AC wurde in nur zwei Minuten perfekt.

Das war der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Altach vs WAC

Altach Neuerwerbung Atdhe Nuhiu brachte den Hausherr schon nach fünf Minuten in Front. Doch noch vor dem Pausenpfiff dreht Wolfsberger AC in der Cashpoint-Arena das Spiel zu ihren Gunsten. Tai Baribo per Kopf (44.) und Thorsten Röcher (45.) schossen die zwei siegbringenden Treffer für die Kärntner in zwei Minuten. VOL.AT/TK