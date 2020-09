Altach führt zur Halbzeit 1:0

Am Samstag muss sich der SCR Altach gegen Hartberg beweisen.

Die neue Saison der heimischen Fußball-Bundesliga hat am Freitag mit Heimsiegen begonnen. Vizemeister Rapid Wien gewann gegen die Admira u.a. aufgrund zweier Tore von Taxiarchis Fountas 4:1 (2:0), der LASK gegen Austria Wien durch einen Treffer von Neuzugang Andreas Gruber 1:0 (1:0). Am Samstag spielt Altach gegen Hartberg (17.00 Uhr), die übrigen drei Erstrundenpartien sind für Sonntag angesetzt.

Wien. Vor den am Freitag von der Regierung bekanntgegebenen und am Montag gültigen Verschärfungen in der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie waren in Wien 10.000 und in Linz 4.000 Zuschauer auf den Rängen. Ab Wochenbeginn sind vorerst bis auf weiteres maximal 3.000 Fans zugelassen.