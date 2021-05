Altach fixiert mit Heimsieg gegen Ried Klassenerhalt

Der SCR Altach besiegt die SV Ried mit 3:0 und spielt damit auch nächste Saison fix in Österreichs höchster Spielklasse.

Im letzten Heimspiel der turbulenten Saison emfping der CASHPOINT SCR Altach die SV Ried. Mit einem Zähler konnten die Canadi-Schützlinge den Klassenerhalt endgültig perfekt machen. Im Vergleich zum verrückten 3:3 in St. Pölten am vergangenen Dienstag musste der Altacher Chefcoach Veränderungen vornehmen, da einige Akteure etwas angeschlagen waren. So nahm Nosa Edokpolor ebenso wie Marco Meilinger und Stefan Haudum zunächst auf der Bank Platz, Manuel Thurnwald war nicht im Kader. Dafür standen Aljaz Casar, Emir Karic Alain Wiss und Emanuel Schreiner in der Startelf.