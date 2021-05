Altach feiert immens wichtigen Heimerfolg

Der CASHPOINT SCR Altach besiegt die Wiener Austria mit 2:1 und hat nun sechs Zähler Vorsprung auf Schlusslicht St. Pölten.

Die Rheindörfler begannen mit viel Druck, dennoch entwickelte sich in der Anfangsphase eine sehr ausgeglichene Partie. Etwas mehr als eine Viertelstunde war absolviert, da durften die Hausherren dann über die Führung jubeln. Thurnwald mit einer Flanke von der rechten Seite. In der Mitte legte Maderner mit Übersicht per Kopf ab und Haudum verwertete per Direktabnahme ins lange Eck zum 1:0.