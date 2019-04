Altach feiert hochverdienten Sieg in Hartberg

Der CASHPOIINT SCR Altach gewinnt in Hartberg hochverdient mit 1:0, Berisha erzielte das Goldtor.

Trainer Alex Pastoor nahm für das Spiel beim TSV Hartberg im Vergleich zur Startelf vergangenen Woche in der Südstadt zwei Veränderungen vor. Christian Gebauer spielte ebenso von Beginn an wie Andi Lienhart, dafür nahmen zunächst Stefan Nutz und Anderson auf der Bank Platz.

Der SCRA versuchte in der Oststeiermark das Kommando zu übernehmen, es entwickelte sich aber vor allem ein von vielen Zweikämpfen geprägtes Spiel. Torszenen blieben Mangelware, nach einem gut vorgetragenen Angriff kam Fischer im Zentrum zum Abschluss, köpfte aber doch deutlich drüber (17.). In der Defensive standen die Rheindörfler konzentriert, Martin Kobras brauchte in der ersten halben Stunde nur bei einigen wenigen hohen Bällen einzugreifen.