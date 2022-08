Altach feiert ersten Saisonsieg nach toller Aufholjagd

Der CASHPOINT SCR Altach lag gegen die Wiener Austria bereits mit 0:2 zurück, drehte die Partie aber noch zu ihren Gunsten und siegte am Ende mit 3:2.

4.816 Zuschauer waren am Sonntag Nachmittag in die CASHPOINT Arena gekommen, um dem zweiten Heimspiel des SCRA in der noch jungen Saison beizuwohnen. Am Ende drehte Altach die Partie nach 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Erfolg, Doppeltorschütze Nuhiu erzielte den Siegtreffer in der Nachspielzeit.