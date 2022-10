Bischof schießt Altach zum Auswärtssieg in Wolfsberg

Der SCR Altach feierte dank eines überragenden Noah Bischof einen verdienten 3:2-Sieg beim Wolfsberger AC.

Nach dem hart erkämpften Heimsieg gegen Hartberg wollten die Altacher heute auswärts in Wolfsberg mit einem vollen Erfolg nachlegen und einen weiteren Schritt nach vorne machen. Doch das Spiel begann denkbar schlecht, denn bereits in der 4. Minute sorgte Leitgeb für das 1:0. Doch die Altacher zeigten umgehend eine Reaktion und kamen durch Noah Bischof bereits in der 11. Minute zum verdienten Ausgleich. In weiterer Folge war weiterhin viel Tempo im Spiel und es gab Chancen auf beiden Seiten. In der 29. Minute traf Noah Bischof dann zum 1:2 - nachdem der Treffer zunächst wegen Abseits aberkannt wurde, entschied der VAR, dass das Tor zählt. Doch das war noch nicht alles in der ersten Halbzeit. In der 39. Minute gelang Tai Baribo aus dem Nichts der Ausgleich für die Wolfsberger. Da Nuhiu in der Nachspieltzeit per Elfmeter am Pfosten scheiterte, ging es mit dem 2:2 in die Pause.