Altach erneut tor- und punktlos - 0:1 gegen Sturm

Der CASHPOINT SCR Altach verliert das Nachholspiel gegen Sturm Graz mit 0:1

Im Nachholspiel der 14. Runde der Admiral Bundesliga empfing der CASHPOINT SCR Altach Sturm Graz. Am Ende kassierte das Tabellenschlusslicht erneut eine unnötige Niederlage.

Bei Regen und schweren Platzverhältnissen fanden die Gastgeber die erste Topchance der Partie vor, Reiter setzte die Kugel nach 27 Minuten aber über das Gehäuse. Und wie so oft in den vergangenen Wochen jubelte der Gegner dann quasi mit der ersten guten Gelegenheit über die Führung.

Jantscher spielte eine Ecke flach zur Mitte, dort kam Sarkaria völlig frei zum Abschluss und versenkte die Kugeln in den Maschen. Der Altacher Defensivverbund machte in dieser Szene alles andere als eine gute Figur. Da auf der Gegenseite ein Schuss von Aigner sein Ziel verfehlte (44.), ging es mit dem 0:1 aus Sicht der Rheindörfler in die Halbzeitpause.