Altach erkämpft sich einen Zähler beim Serienmeister

Nach einer engagierten Leistung dürfen sich die Rheindörfler beim 1:1 in Salzburg über einen überraschenden Punktgewinn freuen.

Zum Abschluss des Grunddurchgangs ging die Reise für den CASHPOINT SCR Altach in die Mozartstadt, wo das Duell gegen Serienmeister und Tabellenführer Red Bull Salzburg auf dem Programm stand.

Trainer Miro Klose musste auf den verletzten Bähre sowie die leicht kränkelnden Haudum und Schreiner verzichten. Insgesamt waren es somit im Vergleich zum Spiel letzte Woche vier Änderungen in der Startelf. Altach begann mutig und fand in Person von Abdijanovic auch den ersten Abschluss der Partie vor, zu diesem Zeitpunkt waren gerade einmal 15 Sekunden gespielt. Auch die zweite nennenswerte Offensivaktion konnte der SCRA vorweisen. Balic tankte sich über die linke Seite durch, setzte seinen Schuss dann allerdings doch deutlich über das gegnerische Gehäuse (10.).

Die Gastgeber tauchten nach etwas mehr als 13 Minuten erstmals gefährlich im Altacher Strafraum auf. Sesko wurde schön freigespielt, Jungdal pflückte dem Angreifer die Kugel aber stark vom Fuß. Auch in der nächsten Szene sollte der dänische Keeper im Mittelpunkt stehen, bei einer Direktabnahme von Ulmer war der Schlussmann hellwach und konnte parieren.

Den nächsten Altacher Vorstoß gab es in Minute 27. Nuhiu verlängerte einen lange Ball per Kopf weiter auf Bischof, dieser zog ab und da der Schuss noch leicht abgefälscht wurde, landete dieser auf dem Tornetz. Insgesamt präsentierte sich der SCRA in den ersten 45 Minuten als gut organisierter Gegner und hielt gegen den Tabellenführer durchaus passabel mit.

Die größte Gelegenheit auf die Führung gab es dann fünf Minuten vor der Pause. Wieder setzte sich der agile Balic auf der rechten Seite durch und fand im Zentrum Nuhiu. Der Sturmtank setzte das Spielgerät aus kurzer Distanz aber leider knapp neben das Tor, es fehlten nur Zentimeter. Im Gegenzug musste dann Jungdal wieder zur Stelle sein, gegen Solet parierte der Torhüter glänzend. Balic kam vor dem Pausenpfiff ebenfalls noch einmal zu einem Abschluss, dessen Schuss landete allerdings in den Armen von Keeper Köhn. So ging es nach engagierten 45 Minuten der Rheindörfler mit dem torlosen Remis in die Kabinen. Erwartungsgemäß hatten die Bullen deutlich mehr Ballbesitz vorzuweisen, aus Gegenstößen waren die Altacher aber gleich mehrfach gefährlich.

Auch nach Wiederbeginn fanden die Gäste aus dem Ländle die erste nennenswerte Aktion vor. Thurnwald kam über rechts und fand viel Raum vor und fasste sich ein Herz. Der Schuss des Rechtsverteidigers strich nur ganz knapp über die Querlatte (49.). Wenig später waren wieder die Gastgeber an der Reihe, Gourna-Douath visierte das lange Eck an, die Kugel ging aber rechts unten am Pfosten vorbei.

Es waren knappe zehn Minuten in Halbzeit zwei absolviert, da belohnte sich der SCRA für den so beherzten Auftritt. Thurnwald hämmerte einen Freistoß zunächst an die Querlatte, Nuhiu reagierte am schnellsten und verwertete den Nachschuss zur Altacher Führung. Mittlerweile war bei den Salzburgern Forson aufs Feld gekommen, der Youngster lief bekanntlich im Herbst noch im Trikot der Rheindörfler auf. Und der 20jährige sollte dann auch die nächste Gelegenheit für den Serienmeister vorfinden, verfehlte aber mit seinem Schuss das Gehäuse (62.).

Natürlich erhöhten die Mozartstädter nach dem Rückstand den Druck, aber die gesamte Altacher Mannschaft arbeitete weiter außerordentlich gut gegen den Ball und war präsent in den Zweikämpfen. Sieben Minuten vor dem Ende sollte es dann allerdings doch passieren. Eine weite Flanke flog in den Altacher Strafraum, Sesko löste sich von seinem Gegenspieler und köpfte aus kurzer Distanz ein – 1:1. Der Treffer wurde zwar vom VAR wegen eines vorangegangenen Foulspiels überprüft und beorderte den Schiedsrichter zur Sichtung der Szene an die Seitenlinie. Dieser konnte keine Regelwidrigkeit entdecken und der Ausgleich zählte.

Die Gastgeber drängten nun auf den Siegtreffer und Torschütze Sesko kam einem zweiten Salzburger Tor zu Beginn der sechsminütigen Nachspielzeit auch ziemlich nahe, der Flachschuss des Stürmers ging nur hauchdünn am Pfosten vorbei. Weitere zwei Male musste dann noch Jungdal in Extremis parieren und bei einem Kopfball ans Gebälk von Sesko war auch das nötige Glück dabei.

So blieb es am Ende beim überraschenden Punktgewinn beim Serienmeister und so konnte der Grunddurchgang immerhin mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Nun folgt die Länderspielpause, ehe es dann in der Qualifikationsrunde richtig ernst wird.

FC Red Bull Salzburg - CASHPOINT SCR Altach 1:1 (0:0)

Sonntag, 19.03.2022, 17:00 Uhr

Red Bull Arena Arena, 9.708 Zuschauer

Tore: 0:1 Nuhiu (55.), 1:1 Sesko (83.)