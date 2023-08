Altach deklassiert die Lustenauer Austria im Derby

Der SCR Altach jubelte auswärts in Lustenau über einen klaren 3:0-Sieg und damit den ersten Derbysieg seit 2014..

Bereits in der zweiten Minute führte eine kuriose Aktion jedoch zum 0:1. Lustenaus Torhüter Schierl beförderte den Ball nach einer Ecke unglücklich ins eigene Tor. Mit dieser Führung im Rücken übernahmen die Gäste das Kommando und kamen in der 25. Minute zum verdienten 0:2. Schierl konnte einen starken Gugganig-Freistoß gerade noch parieren, doch Gebauer brachte den Ball per Nachschuss im Tor unter. Die Lustenauer waren in der ersten Halbzeit praktisch ohne wirkliche Chance und hatten kurz vor der Pause Glück, dass Gugganig den Ball völlig unbedrängt am Tor vorbei köpfte.