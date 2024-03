Altach braucht gegen Austria Wien dringend den ersten Frühjahrserfolg

Zum Auftakt der Qualifikationsgruppe benötigen die Rheindörfler gegen die Wiener Veilchen drei Zähler.

Fußball, Qualifikationsgruppe, 1. Spieltag

Der Liveticker vom Spiel Altach vs Austria Wien

Der SCR Altach gewann in der Bundesliga 16 Spiele gegen den FK Austria Wien – mehr als gegen jeden anderen Klub. Altach erzielte gegen die Wiener Austria 53 BL-Tore – so viele wie gegen kein anderes Team.

Der SCR Altach gewann in der Bundesliga gegen den FK Austria Wien drei der letzten vier Heimspiele (1N). Altach feierte gegen den FK Austria Wien 12 BL-Heimsiege – so viele wie gegen kein anderes Team (8 gegen den SK Rapid).

Der FK Austria Wien gewann in der Bundesliga vier der letzten fünf Spiele (1N), nachdem die Wiener Austria in den vorherigen vier BL-Spielen jeweils sieglos blieb (3U 1N). Der FK Austria Wien holte aus den 11 Spielen der Rückrunde 21 Punkte – nur der FC Salzburg (27) in der Rückrunde dieser BL-Saison mehr.

Der SCR Altach kam in dieser Saison der Bundesliga auf 32 Abschlüsse nach Hohen Ballgewinnen (kein Team mehr) und erzielte daraus drei Treffer – nur der SK Austria Klagenfurt (5) mehr.

Der FK Austria Wien blieb in keinem der letzten 24 Spiele nach dem Grunddurchgang ohne Gegentor. Ohne Gegentor in der Bundesliga in einem Spiel nach dem Grunddurchgang blieb die Wiener Austria zuletzt im April 2021 (0-0 beim FC Admira).

Die Punkte sind geteilt, es geht ans Eingemachte in der Österreichischen Fußball-Bundesliga. Der SCRA nimmt die entscheidende Saisonphase zum bereits sechsten Mal in der Qualifikations-Gruppe in Angriff und kennt den beinharten Kampf um den Klassenerhalt damit besser als jeder andere Klub in der Bundesliga. Anders als in den beiden Vorjahren ist der SCRA in dieser Saison kein Profiteur der Punkteteilung, hätte man ohne Halbierung doch immerhin neun Zähler Vorsprung mit in die zehn letzten Saisonspiele genommen.

Insbesondere die spielerische Entwicklung in den vergangenen Wochen stimmt trotzdem positiv, dass es auch so rasch gelingen wird, sich ein Polster aufzubauen und den Klassenerhalt möglichst früh in trockene Tücher zu bringen. Bereits am Samstag wollen die Mannen von Joachim Standfest gegen die Wiener Austria ein Ausrufezeichen setzen und die Ausgangsposition mit einem guten Start weiter verbessern. Neun Punkte und der Stern, welcher den SCRA am Ende der Saison gegenüber dem WAC, WSG Tirol und Austria Lustenau bei Punktgleichheit vorreihen würde, sind die Basis, auf der aufgebaut wird.

Enttäuschung bei der Austria

Gegner Austria Wien steht vor dem Start in den Quali-Durchgang in der Pole-Position. Gleichwohl wurden am Verteilerkreis in dieser Woche die Wunden geleckt. Die Veilchen konnten ihre Enttäuschung nicht verbergen, nachdem am Sonntagabend klar war, dass auch ein 2:0-Heimsieg gegen die WSG Tirol nicht ausreicht, um am letzten Abdruck doch noch auf den Meistergruppen-Zug aufzuspringen. Inwiefern die Mannschaft von Michael Wimmer noch mit ihrem Schicksal hadert oder die Herausforderung Qualifikationsgruppe bereits voll angenommen hat, wird sich am Samstag auf dem Platz weisen.

Personelles: Bähre gesperrt, Prietl zurück in Altach

Nur zuschauen darf am Samstag Mike Bähre. Der Deutsche sah beim Auswärtsremis im Lavanttal seine neunte gelbe Karte in dieser Saison und sitzt gegen den FAK seine Sperre ab. Ansonsten kann Joachim Standfest aber nahezu aus dem Vollen schöpfen. Dominik Reiter steht vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining und auch Manuel Prietl weilt seit dieser Woche wieder in Altach. Der Mittelfeldakteur, der sich im Herbst im Training einen Kreuzbandriss zugezogen hat, will ebenfalls zeitnah zurück auf den Platz. Ob sich ein Einsatz in der laufenden Saison noch ausgeht, wird vor allem davon abhängen, wie das betroffene Knie auf die Belastung reagiert.

Erstmals konnte der SCRA im Grunddurchgang über 5.000 Zuschauer durchschnittlich in der Cashpoint-Arena begrüßen.

Für die An- und Abreise legen wir euch die öffentlichen Verkehrsmittel ans Herz. Mit einem gültigen Eintrittsticket ist die Fahrt in den Bussen & Bahnen des Vorarlberger Verkehrsverbundes am Spieltag kostenlos. Der Shuttle-Dienst zwischen Bahnhof und Stadion steht wie gewohnt zur Verfügung.

Cashpoint SCR Altach – FK Austria Wien Samstag

Altach, Cashpoint-Arena, 17 Uhr, SR Markus Hameter

Der Liveticker vom Spiel BW Linz vs Austria Lustenau

FC BW Linz – SC Austria Lustenau Samstag

Linz, 17 Uhr, SR Walter Altmann (T)

Der Liveticker vom Spiel Tirol vs Wolfsberger AC

Der RZ WAC gewann in der Bundesliga die letzten drei Spiele gegen die WSG Tirol – erstmals so viele in Folge und damit mehr als in den ersten 11 BL-Duellen zusammen (2S).

Die WSG Tirol erzielte in der Bundesliga gegen den RZ Pellets WAC 32 Tore – mehr als gegen jedes andere Team. Der RZ WAC kassierte im Schnitt 2,3 Gegentore pro Spiel – der höchste WAC-Schnitt in der Bundesliga gegen ein Team.

Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga nur eines der letzten acht Spiele in der Qualifikationsgruppe – mit 4:2 beim SC Austria Lustenau in der 30 Runde der Vorsaison (4U 3N). Der RZ WAC wiederum ist seit acht Spielen in der Qualifikationsgruppe ungeschlagen (5S 3U).

Der RZ WAC traf in dieser Saison der Bundesliga bereits fünfmal per Elfmeter (wie sonst nur der SK Rapid), was 17 % der erzielten Treffer der Kärntner ausmacht – anteiliger Höchstwert. Die WSG Tirol wiederum kassierte bereits drei Gegentreffer nach Elfmetern – nur der SC Austria Lustenau (4) mehr.

Die WSG Tirol erzielte in dieser Saison der Bundesliga drei Tore nach einem Einwurf, das ist Ligahöchstwert. Insgesamt fielen in dieser BL-Saison sechs Tore nach Einwürfen.

WSG Tirol – Wolfsberger AC Samstag 17 Uhr