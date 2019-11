Altach beendet Negativlauf gegen die WSG Tirol

Dem CASHPOINT SCR Altach gelingt 4:0-Auswärtssieg am Innsbrucker Tivoli.

In der 13. Runde der tipico Bundesliga traf der CASHPOINT SCR Altach auswärts auf die WSG Swarowski Tirol. Trainer Alex Pastoor schickte seine Elf mit einer defensiven Fünferkette auf das Feld, in der Offensive sollten Mergim Berisha, der wiedergenesene Christian Gebauer und etwas zurückgezogen auch Manfred Fischer für Gefahr sorgen.

Die erste nennenswerte Aktion fanden die Gastgeber vor, bei einem Schuss von Yeboah war Martin Kobras allerdings auf dem Posten und klärte zur Ecke, welche in weiterer Folge nichts einbrachte (3.). Auf der Gegenseite bediente Anderson Berisha mit einem langen Ball, dieser legte ab, der Abschluss von Berisha wurde dann allerdings von der Tiroler Defensive abgeblockt (7.).

Ansonsten spielte sich das Geschehen aber zwischen den beiden Strafräumen ab, beide Keeper hatten nur wenig Stresssituationen zu bewältigen. Nach einer knappen halben Stunde bekamen die Rheindörfler einen Freistoß in zentraler Position zugesprochen, Berisha trat diesen direkt, Oswald im Gehäuse der Hausherren war allerdings zur Stelle.

Gebauer besorgt die Pausenführung

Fischer erhöht auf 2:0

Im zweiten Durchgang verteidigten die Altacher weiterhin gut, der Unmut des Heimpublikums wuchs langsam aber stetig. Auf der Uhr im Tivoli wurde gerade die 70. Minute angezeigt, da erhöhte der SCRA auf 2:0. Erneut war Berisha Vorbereiter, Fischer vollendete in souveräner Manier.

In weiterer Folge konnten die Rheindörfler den Gegner zumeist vom eigenen Gehäuse fernhalten, mit dem Vorsprung im Rücken spielten die Pastoor-Schützlinge die Partie ohne gröbere Probleme zu Ende. Für den Endstand sorgten der eingewechselte Sidney Sam mit seinem Premieren-Treffer im Altacher Trikot (88.)und Matthias Maak per Kopf in der Nachspielzeit.