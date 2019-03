Altach beendet Grunddurchgang mit Niederlage

Der CASHPOINT SCR Altach unterliegt im letzten Spiel des Grunddurchgangs gegen den LASK mit 1:2.

Zum letzten Spiel im Grunddurchgang empfing der CASHPOINT SCR Altach das Team der Stunde in Österreich, den LASK. Die Oberösterreicher konnten den Rückstand auf Spitzenreiter Salzburg Schritt für Schritt verkleinern und könnten nach der Punkteteilung das Meisterrennen sogar noch einmal spannend machen.

Auf Seiten des SCRA wollte man nach dem Sieg bei der Wiener Austria auch gegen den Tabellenzweiten punkten. Das Interims-Trainerduo Luisser/Zellhofer schickte am heutigen Sonntag die gleiche Startelf auf das Feld wie vor Wochenfrist in der Bundeshauptstadt.

In weiterer Folge hatten die Oberösterreicher deutliche Vorteile in der Ballbesitzstatistik, ohne allerdings zwingend zu werden. Der SCRA tat sich schwer offensiv in Erscheinung zu treten, nach knapp 25 Minuten geriet ein Pass von Meilinger auf Gebauer etwas zu tief, Gästekeeper Schlager war allerdings einen Tick schneller und begrub das Leder unter sich.