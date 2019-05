Altach beendet die Saison mit Auswärtssieg

Der CASHPOINT SCR Altach gewinnt zum Saisonabschluss bei Rapid Wien verdient mit 2:1.

Die Rheindörfler versteckten sich gegen die Hütteldorfer keineswegs, waren sogar das aktivere Team. Zwingende Torchancen ergaben sich allerdings auf beiden Seiten in der ersten halben Stunde so gut wie keine. Die gefährlichste Aktion fand Berisha vor, der einen Kopfball nach einem Freistoß aber über den Kasten von Knoflach setzte (27.).

36 Minuten waren absolviert, da kam Berisha erneut zum Abschluss. Der Schuss des Stürmers fiel allerdings etwas zu zentral aus. Defensiv ließen Kapitän Benedikt Zech & Co kaum Räume, sodass Rapid selbst zu keinem nennenswerten Abschluss kam. Beim SCRA lief der Ball gut in den eigenen Reihen, der letzte Pass kam allerdings zu wenig oft an. So ging es mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause.