Altach, Austria Lustenau und Dornbirn hoffen auf Lizenz

32 österreichische Vereine, darunter die drei Ländleklubs haben fristgerecht die Lizenz für die kommende Saison eingereicht.

Die Lizenz ist Voraussetzung für die Teilnahme an der höchsten Spielklasse und berechtigt ebenso zur Teilnahme an der 2. Liga. Die Zulassung berechtigt bei sportlicher Qualifikation zu der Teilnahme an der 2. Liga.

Alle Details zu den Anforderungen sind in den aktuellen Lizenzbestimmungen sowie in den Zulassungsbestimmungen zu finden.