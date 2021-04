Altach Amateure spielen in der Vorarlbergliga

Die Rheindörfler wurden vom Verband in die vierte Leistungsstufe eingegliedert. Das sind die Fakten und Daten der neuen Saison.

Cashpoint SCR Altach, poolfolio SC Fußach, Oberhauser&Schedler Bau FC Andelsbuch, Holzbau Sohm FC Alberschwende, FC Lustenau 1907, Wälderhaus VfB Bezau, SV typico Lochau, Maldoner Elektrotechnik FC Hard, FC Nenzing, Sparkasse FC BW Feldkirch, SV frigo Ludesch, blum FC Höchst, Intersport Fischer FC Schruns, IPA SC Göfis, plus die drei Erstplatzierten Mannschaften aus der Landesliga

Derzeit 16 Mannschaften – minus 2 Aufsteiger in die Eliteliga plus 2 Aufsteiger aus der Landesliga und zusätzlich die Altach Amateure – ergibt dann eine Klassenstärke von 17 Mannschaften. Dieses Format muss ein Jahr gespielt werden und es wird dann entsprechend mehr Absteiger in die LL geben.