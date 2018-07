Altach Amateure gegen Langenegg im Livestream

Saisonstart in der Königsklasse des Amateurfußballs. Und wieder live auf VOL.AT mit Ländle TV dabei.

Das in der vergangenen Saison am besten platzierte Ländle Team in der Regionalliga West, die Altach Amateure treffen dabei auf den Aufsteiger aus Langenegg. Werden die Schnellrieder Schützlinge ihrer Favoritenrolle gerecht, oder gelingt dem Aufsteiger aus dem „Would“ gleich in der 1. Runde eine saftige Überraschung?

Ländle TV überträgt am Sonntag den 29. Juli das Ländle Derby den Saisonauftakt im Livestream. Für Spannung total ist also im Ländle Derby in der Regionalliga West Derby in der Cashpoint Arena also gesorgt.