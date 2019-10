Alt-AK- und Landtagspräsident Bertram Jäger wird 90

Der ehemalige Vorarlberger Arbeiterkammer- und Landtagspräsident Bertram Jäger am 22. Oktober seinen 90. Geburtstag.

Jäger wurde 1929 als zweites von acht Kindern eines Schneidermeisters in Bürs bei Bludenz geboren. 1949 maturierte er am Paulinum in Schwaz, ein Jahr später begann er bei der Bludenzer Firma Getzner Textil in der Werkzeugausgabe. Noch einmal einige Jahre darauf wurde er 1956 Mitglied und 1960 Obmann des Angestellten-Betriebsrats bei Getzner. 1960/61 absolvierte er zudem die Katholische Sozialakademie in Wien. Fortan sollten die katholische Arbeitnehmerbewegung und sein Einsatz für soziale Fragen sein Leben prägen.