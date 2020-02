Als Tänzer macht das neue Radteam Vorarlberg eine gute Figur

Das tänzerische Radteam Vorarlberg Santic mit ihren siebzehn Topfahrern haben sich im Autohaus Niederhofer vor der tollen Kulisse von 400 Besuchern präsentiert.

Bereits zum sechsten Mal war das Autohaus Volvo Niederhofer Schauplatz der Teampräsentation des heimischen Profiradrennstall 2020. Sabine Wolf und Wolfgang Rother waren wie schon in den Vorjahren ein perfekter Gastgeber. Viele Prominente wollten sich die Präsentation nicht entgehen lassen.

Zum 22-jährigen Bestehen vom heimischen Profiradrennstall will man erneut etwas Großartiges schaffen. Gesehen werden hieß es bei der schon traditionellen Präsentation vom Radteam Vorarlberg Santic: So waren Sport Landesrätin Martina Rüscher, Michael Zangerl (Sportreferat Land Vorarlberg), Ex-ÖSV Chef Mathias Bertold, Olympiazentrum Vorarlberg GF Sebastian Manhart, Michael Bitschnau, Motocrosser Benny Weiss und Patrick Schneider, IGE Präse Reinhold Hartmann, HC Hard Markus Köberle, GF Laura Blum von Tip Kommunikations GmbH, Uwe Schmidt, Dennis Nohl (beide Profile Design), Hairstyling Dominik Dietrich, Jürgen Kallnbach, Thue Herager, Peter Ebro (Argon), Günther Kreuzhuber (Metro Dornbirn), Wolfgang Plöckinger (Unior), Lukas Marberger (Sonnenkönigin), Sonja Spieler (V-bewegt), Sandra Köck (St. Anton am Arlberg), Gerhard Böhler, Christoph Nachbaur (beide Generali), und viele mehr dabei um den ersten Auftritt der neuen Multikulti-Truppe zu bewundern.