Als Tabellenführer in das Unternehmen Aufstieg

Der VC Wolfurt gewann in Mils ohne Probleme und führt in der 2. Bundesliga Herren die Tabelle an.

Wolfurt gewinnt das Westderby in Mils eindeutig

VC Mils - Raiffeisen VC Wolfurt 0:3 (21:25; 15:25; 19:25)

Spieldauer: 59min

Scorer: Jalowietzky 16, Merkel 14, Winder 9, Reiter 8, Schwendinger+Schlittenhardt je 3, Defranceschi, Enz, Kritzinger je 1



Gegen Angstgegner Mils agierte der Tabellenführer absolut souverän. Im ersten Satz dauerte es ein bisschen, bis sich die Wolfurter mit der kleinen niedrigen Halle in Mils angefreundet hatten. Zu viele Bälle gingen an die Decke und so war es bis 5:5 ausgeglichen. Topscorer Jan Jalowietzky sorgte aber dann mit einer 5 Punkte Serviceserie früh für die Entscheidung in diesem Satz. Nach dem 10:5 verwalteten die Wölfe den Vorsprung nur noch und kamen zu einem lockeren Satzsieg.



Im zweiten Satz war es ein Spiel wie auf einer schiefen Ebene. Die Hofsteiger die nun alle Spieler einsetzen konnten hatten ein leichtes Spiel. Mils fand kein Mittel gegen den stark aufspielenden Tabellenführer und verlor eindeutig.



Auch der dritte Satz war klar. Tobi Merkel, der den fehlenden Richard Schaugg hervorragend ersetzen konnte, sorgte mit vielen Punkten für klare Verhältnisse.



Libero Christoph Mayr nach dem Spiel: „ Es hat so richtig Spaß gemacht ohne Druck zu spielen. Das kann immer gefährlich sein, aber wir wussten, wenn wir unser Spiel zeigen können, dann gewinnen wir!“



Nach nur knapp einer Stunde war das Spiel vorbei und die Vorarlberger verteidigen damit die Tabellenführung.



In der Liga sind auch die Entscheidungen gefallen. Mit Wolfurt geht Bisamberg in die Aufstiegsrunde. In der AVL2 Süd stehen die ersten beiden Teams auch bereits fest. Die Hotvolleys Wien und Graz Liebenau stehen bereits fest. Wer aus der AVL1 hinzustoßen wird, ist noch offen. Es werden aber 2 Teams aus dem Trio Weiz, Hartberg und Hypo Tirol sein.