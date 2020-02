Als Superheld zum Faschingsumzug

Kreative Masken sind Eyecatcher zur „fünften Jahreszeit“.

FASCHING Der größte Faschingsumzug in Vorarlberg stand bevor. Anlass für Jason Durell mal wieder in seine Superhelden-Uniform zu schlüpfen. Es gibt für kleine Kinder wohl nichts Größeres als in die Fußstapfen ihres TV-Helden zu treten. Für Kinderreporter Jason zählt Spiderman mit Abstand zu seinen Favoriten.