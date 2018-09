Als Spitzenreiter ins Heimdoppel

Die Dornbirn Bulldogs lachen von der Tabellenspitze der Erste Bank Eishockey Liga und begrüßen am Freitag ab 19.15 Uhr das ungarischen Team Fehérvár AV 19. Am Sonntag ab 17.30 Uhr gastiert Rekordmeister EC-KAC im Messestadion.

Mit zwölf erzielten Treffern und lediglich einem Gegentor in zwei Spielen setzten die Dornbirn Bulldogs am vergangenen Wochenende ein gewaltiges Ausrufezeichen. Der Roadtrip in Richtung Zagreb und Villach gestaltete sich höchst erfolgreich. Mit einem Sechs-Punkte-Wochenende katapultierten sich die Bulldogs auf den ersten Tabellenrang.