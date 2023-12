"Als sich ihr Zustand verschlechterte, wollte sie nur noch nach Hause zu ihren Liebsten"

Im Gespräch mit VOL.AT spricht außerdem ihr Mann Alex, der gemeinsam mit den Kindern den Verlust zu verkraften hat, über die Zeit des schwierigen Abschieds in ihrem gemeinsamen Zuhause. Bis die schreckliche Krankheit seine Frau und die geliebte Mutter der beiden Kleinen aus dem Leben gerissen hat.

Die heimtückische Krankheit kehrt zurück

Ende Oktober fand der Leidensweg von Steffi sein Ende. Nach der Diagnose Brustkrebs kämpfte sich die mitten in der Blüte ihres Lebens stehende Frau zurück ins Leben. Ihr Mann Alex stand ihr bei den Behandlungen, Chemotherapien und Brustaufbau immer zur Seite. Zunächst schien sich alles zum Guten zu wenden, denn nach einem Jahr, in dem sich die Krebserkrankung im Körper der zweifachen Mutter nicht mehr nachweisen ließ, fasste die Mittdreißigerin neuen Mut. Das Schicksal meinte es aber weniger gut mit der Kämpfernatur, denn die heimtückische Krankheit kehrte zurück.

Claudia Muther kümmerte sich in den letzten Stunden um Steffi, der verstorbenen Frau von Alex, hier vorne auf dem Bild.

Claudia Muther kümmerte sich in den letzten Stunden um Steffi, der verstorbenen Frau von Alex, hier vorne auf dem Bild. ©MJ

Claudia Muther kümmerte sich in den letzten Stunden um Steffi, der verstorbenen Frau von Alex, hier vorne auf dem Bild. ©MJ

Neben ihrer Familie fand Steffi Zuflucht, Trost und Hilfe bei ihrer engen Freundin Claudia Muther. Die diplomierte Krankenschwester widmet sich besonders der Palliativpflege, also der Obsorge um schwerst erkrankte Menschen. Als freiberufliche Krankenschwester arbeitet sie bei Dr. Dressel in Nüziders, kümmert sich aber gerade als mobile Pflegerin mit dem Schwerpunkt "Palliative Care" um das Wohlergehen jener, die es vorziehen, die letzten Stunden im trauten Kreis ihrer Liebsten zuhause zu verbringen.

VOL.AT besuchte Claudia Muther bei sich daheim in Bings.

VOL.AT besuchte Claudia Muther bei sich daheim in Bings. ©MJ

VOL.AT besuchte Claudia Muther bei sich daheim in Bings. ©MJ

Alex erinnert sich an den Tag, als Steffis Krankheit diagnostiziert wurde. "Es war, als ob der Boden unter unseren Füßen weggezogen wurde", sagt er. Der hart auf die Prüfung gestellte Vater erzählt weiter: "Steffi war immer so lebensfroh, und plötzlich wurde sie mit dieser Realität konfrontiert."

Die letzten Stunden im Kreis der Liebsten

Claudia gewährt Einblick in ihren Pflegekoffer.

Claudia gewährt Einblick in ihren Pflegekoffer.

Claudia gewährt Einblick in ihren Pflegekoffer.

Palliativpflege in den eigenen vier Wänden

Claudia Muther hat sich auf die mobile Palliativpflege spezialisiert. Zuvor war die 43-jährige Diplomkrankenschwester auf der Bludenzer Onkologie tätig, wo sie den Umgang mit schwerst erkranken Patienten gelernt hat. "Dem Wunsch, zuhause in einer gewohnten Umgebung den letzten Weg zu beschreiten, möchte ich so gut wie möglich nachkommen und diesen letzten Gang so schmerzfrei und würdevoll wie möglich zu gestalten", erzählt die Bingserin.