Als Lohn schon den ersten Aufstiegsplatz fixieren

VfB Hohenems kann mit Heimsieg gegen Austria Lustenau Amateure Platz eins zementieren

Der Liveticker vom Spiel VfB Hohenems vs Austria Lustenau Am.

Die Grafenstädter haben ihre Favoritenrolle seit dem Saisonstart eindrucksvoll unter Beweis gestellt und sind das stärkste Team in dieser Leistungsstufe. „Bei einem der vielen gesteckten Ziele wollen wir nun endlich den Deckel drauf tun. Durch die normalen Einheiten der letzten Tage ist in der Mannschaft eine neue Frische da und alles ist im Lot“, so VfB Hohenems Trainer Werner Grabherr vor dem Heimspiel gegen Austria Lustenau Amateure. Grabherr streut dem Gegner Rosen: „Die junge Fohlentruppe ist gefährlich und hat viel Qualität in ihren Reihen. Sie sind mutig, frech, aktiv und sehr laufstark.“