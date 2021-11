Als Krönung will Austria Lustenau in Graz gewinnen

Zum Jahresabschluss hofft die Mader-Truppe in der Steiermark auf drei Punkte.

Der Liveticker vom Spiel Grazer AK vs Austria Lustenau

Austria

Im Bus Richtung Graz sitzen dieses Mal alle Kaderspieler der Austria. Das Trainerteam hat sich bewusst dazu entschieden, denn alle haben ihren Beitrag am derzeitigen Erfolg geleistet. "Es haben sich alle verdient diese letzte Reise mitanzutreten. Wir sind eine Einheit und jeder gibt für jeden alles", erklärt Markus Mader. "Wir freuen uns auf dieses letztes Spiel vor der Winterpause und wollen natürlich auch dieses Spiel gemeinsam gewinnen". Kadertechnisch muss Markus Mader nur auf Matthias Maak verzichten, Michael Cheukoua ist nach abgesessener Gelbsperre wieder eine Option. Nach dem schlussendlich verdienten Sieg gegen die Young Violets in der letzten Runde, möchte man morgen erneut jubeln. "Durch eine deutliche Steigerung im zweiten Durchgang haben wir am Ende auch in dieser Höhe verdient gewonnen", resümiert der Austria-Coach. "Aber wir wissen natürlich, dass nicht alles perfekt war. In der Halbzeit waren die Jungs mit sich selbst nicht zufrieden und haben darum nach dem Seitenwechsel ordentlich Gas gegeben". Am Ende sei es der nötige Pflichtsieg geworden, doch erneut habe sich gezeigt, dass solche Spiele keine leichten Aufgaben sind. So ähnlich wird es auch morgen gegen den GAK. Im Hinspiel gab es einen 2:1 Erfolg für Grün-Weiß, den die Mannschaft rund um Pius Grabher gerne wiederholen möchte.