Als Krönung werden die Landesmeistertitel vergeben

Im Rahmen vom Trans Vorarlberg Triathlon werden die heimischen Titel für die Mitteldistanz vergeben.

Bei den Herren werden durch die Abwesenheit der Lokalmatadoren (Paul Reitmayr und Niclas Baldauf beide beim 70.3 in Zell am See und Martin Bader startet in der Staffel als Läufer) bei der Landesmeisterschaft die Karten neu gemischt. Aufgrund der zuletzt gezeigten Leistungen sind die Favoriten Christoph Schatzmann und Maximilian Hammerle (beide Tri Dornbirn). Für den Gesamtsieg ist der mehrmalige Gewinner Thomas Steger der Favorit. Wobei unter anderem Sebastian Neef (Tristar Regensburg), der ihn heuer schon besiegen konnte, Roman Deisenhofer (Skinfit Racing Tri Team), Per van Vlerken und Albert Marco im Parole bieten möchten.