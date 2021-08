Als krasser Außenseiter will Altach in Graz überraschen

Nach dem Sieg in Hartberg müssen die Schützlinge von Trainer Damir Canadi wieder in der Steiermark antreten.

In der Merkur Arena trifft der SCR Altach am Samstagnachmittag auf den SK Sturm, der überzeugend in die neue Saison 2021/22 gestartet ist.

Nach dem 9:0-Kantersieg im ÖFB Cup gegen Stadl-Paura musste sich die Ilzer-Truppe Meister Red Bull Salzburg zum Start in die Bundesliga-Saison zwar mit 1:3 geschlagen geben, bot aber eine starke Leistung. Vergangenes Wochenende wiesen die „Blackys“ den Wolfsberger AC mit einem 4:1-Auswärtserfolg in die Schranken.

Zu den Stärken der Grazer gehört ohne Frage die Offensive, welche nach drei Pflichtspielen nicht weniger als 14 Treffer vorweisen kann. Dazu muss sich der SCRA auf einen eingespielten Gegner einstellen, der seine Leistungsträger der Vorsaison allesamt halten konnte. Dazu wurde das Team mit Spielern wie Manprit Sarkaria (FK Austria Wien) oder David Affengruber (FC Red Bull Salzburg) punktuell verstärkt.

Das „Momentum“ auf Seiten des SCRA

Lange Jahre war der SK Sturm Graz für den SCR Altach wohl das, was im Fußball-Jargon gängig als „Angstgegner“ bezeichnet wird. Die Bilanz mit 21 Grazer Siegen und nur sieben vollen Erfolgen des SCRA (8 Remis) in insgesamt 36 Begegnungen belegt die langjährige Rollen-Verteilung.

Die jüngere Vergangenheit spricht allerdings eine deutlich andere Sprache – es scheint, als hätte der SCRA seine „Angst“ vor dem SK Sturm abgelegt. Zwei der letzten drei direkten Duelle entschied Altach für sich – dazu wurde im Dezember 2019 ein wahrer „Graz-Fluch“ beendet. Im 16. Anlauf durfte der erste Auswärtssieg in Graz-Liebenau bejubelt werden. Das letzte Duell Ende Jänner in der CASHPOINT Arena endete ebenfalls mit einem 2:1-Erfolg der Rheindörfler – in der Altacher Regenschlacht trafen Kapitän Philipp Netzer und Manfred Fischer für den SCRA und drehten das Spiel nach früher Grazer Führung.

Nachlegen

Und so tritt der SCRA auch am Samstag mit dem klaren Vorhaben in Graz an, Zählbares mit in die Heimat zu nehmen. Mit dem 2:1-Erfolg am vergangenen Samstag in Hartberg hat die Canadi-Truppe Selbstvertrauen getankt. Nun gilt es nachzulegen und mit einer erneut couragierten Leistung gegen den SK Sturm zu überraschen.

Ö-Bundesliga, 3. Spieltag: SK Puntigamer Sturm Graz – SCR Altach Samstag

17:00 Uhr, Merkur Arena, Schiedsrichter Dieter Muckenhammer

SK Sturm Graz - SCR Altach (Graz, Merkur Arena, 17.00 Uhr, SR Muckenhammer). Saisonergebnisse 2020/21: 4:0 (h), 1:2 (a)

Sturm: Siebenhandl - Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante - Gorenc-Stankovic - Hierländer, Kiteishvili, Kuen - Yeboah, Sarkaria

Ersatz: Schützenauer - Geyrhofer, Jäger, Prass, Ljubic, Jantscher, Shabanhaxhaj

Es fehlen: Ingolitsch (rekonvaleszent), Mwepu (Meniskus), Trummer (muskuläre Probleme)

Fraglich: Jantscher (Achillessehnenprobleme)

Altach: Casali - Thurnwald, Dabanli, Zwischenbrugger, Schreiner - Strauss, Haudum - Reiter, Nuhiu, Nussbaumer - Krizman

Ersatz: Odehnal - Netzer, Anderson, Aigner, Prokop, Meilinger, Bukta

Es fehlen: Edokpolor (bei Amateuren), Prokopic (Trainingsrückstand), Bischof (Muskelblessur)

Der SK Sturm Graz traf in den vergangenen 6 Spielen in der ADMIRAL Bundesliga gegen den SCR Altach immer (insgesamt 11-mal) – wie zuvor nur von April 2015 bis Mai 2017 (9 Spiele mit 24 Toren).

Der SK Sturm Graz gewann 76% der Heimspiele in der Bundesliga gegen den SCR Altach (13 von 17) – höchster Anteil gegen alle Teams mit mehr als 6 Heimspielen.

Der SCR Altach gewann das 1. Auswärtsspiel der Saison der Bundesliga (2:1 in Hartberg) – wie zuvor nur 2016. Die ersten 2 Auswärtssspiele einer BL-Saison gewann Altach noch nie.

Der SCR Altach kassierte in den ersten 2 Spielen 2 Gegentore. So wenige waren es in der Bundesliga zuvor nur 2014/15 und 2016/17 – die einzigen 2 Saisonen, die Altach in den Top 6 beendete.